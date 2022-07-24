روسيا تعلن تدمير صواريخ أمريكية في ميناء أوديسا الأوكراني

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، الأحد، إن القوات الروسية دمرت سفينة أوكرانية وصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت “تم تدمير سفينة أوكرانية راسية ومستودع يضم صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع إصلاح سفن بميناء أوديسا”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تيليجرام تقول “صواريخ كاليبر دمرت البنية التحتية العسكرية في ميناء أوديسا.. في ضربة دقيقة”.

وجاء تعليق زاخاروفا بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد يوم واحد من الاتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على السماح بصادرات الحبوب.

وكانت أوكرانيا أعلنت السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن “العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”، مضيفاً: “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو، أن هجوم روسيا على أوديسا “صفعة وإهانة” لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية أمس، داعياً الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول.