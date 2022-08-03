روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة غربي أوكرانيا

قالت روسيا، الأربعاء، إنها دمرت مخزنا للأسلحة الأجنبية في منطقة لفيف، غرب أوكرانيا، وهي منطقة متاخمة لبولندا ونادرا ما تعرضت لضربات روسية.

وقال الجيش الروسي في بيان، إن ”صواريخ روسية عالية الدقة“ دمرت قرب راديخيف في منطقة لفيف، ”مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية تم تسليمها لنظام كييف من بولندا“.

ومع مرور أكثر من خمسة أشهر على العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت كفيلة بتدمير البنى التحتية، إضافة لخسائر فادحة في الأرواح، ناهيك عن الأضرار المادية التي أصابت مفاصل الدولة على كامل الأراضي الأوكرانية.

ووفقاً لموقع فوربس الذي نشر دراسة أجرتها كلية كييف للاقتصاد، فقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن بأضرار بقيمة 108.3 مليار دولار للبنية التحتية للبلاد.

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في إتلاف أو تدمير 105,200 سيارة، و43,700 آلة زراعية، و764 روضة أطفال، و1,991 متجرا، و634 منشأة ثقافية، وفقا للباحثين في كلية كييف للاقتصاد، الذين عملوا مع العديد من الوزارات الأوكرانية لإجراء التحليل.

وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أن الحرب ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 140 ألف مبنى سكني، في حين قدرت كلية كييف للاقتصاد أن 114 ألفا و700 منزل خاص تضررت أو دمرت.

وتسببت الحرب في أضرار بقيمة 47.7 مليار دولار للمباني السكنية والمنازل الخاصة، وفقا للدراسة.

وفي الوقت نفسه، بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والمطارات، 31.6 مليار دولار.