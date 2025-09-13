روسيا تعلن تدمير مسيرات أوكرانية واستسلام ضباط مخابرات أوكرانيين في زابوريجيا

جنود أوكرانيون يجهزون طائرة قتالية مسيرة قبل أن يقوموا بإطلاقها فوق مواقع القوات الروسية بالقرب من بلدة تشاسيف يار الواقعة على خط المواجهة. رويترز

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 42 مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما كشفت عن استسلام عدد من ضباط المخابرات الأوكرانية للقوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا.

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 15 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك”.

ضباط مخابرات أوكرانيون في قبضة القوات الروسية

قال قائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ”فايكينغ” لوكالة “سبوتنيك” إن ضباطا من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية استسلموا لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوريجيا.

وقال القائد “فايكينغ”: “شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم حتى ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية”.

وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية، إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

ولخص المقاتل قائلاً: “حاولوا استغلال تضاريس المنطقة وظروفها الجوية، ووسائلها التقنية المختلفة للتسلل، لكننا نسيطر عليهم أبعد بكثير مما يتصورون”.

السيطرة على بلدة في دنيبروبتروفسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوجيه ضربات مشتركة خلال الأسبوع، استهدفت فيها مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومطارات عسكرية ومستودعات أسلحة ومعدات.

وجاء في بيان الدفاع الروسية الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، إنه في “الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، نفذت القوات الروسية 6 ضربات جماعية ضخمة بأسلحة عالية الدقة وبطائرات مسيرة، أسفرت عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية”.