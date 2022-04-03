روسيا تعلن تدمير مصفاة نفط بالقرب من أوديسا الأوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من ميكولايف.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات صاروخية بواسطة جيشها دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود اليوم الأحد، مشيرة الى أن أوكرانيا استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

من ناحيته، أعلن مجلس مدينة أوديسا، في منشور على الإنترنت، إن صواريخ أصابت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية إن أحد “مرافق البنية التحتية المهمة” في المدينة تعرض للقصف.

محاولات الإجلاء من ماريوبول

على صعيد آخر، أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك بأن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من ماريوبول سيستمر اليوم الأحد حيث تحاول الحافلات الاقتراب من المدينة المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في مقطع مصور نشر على الإنترنت: “ستحاول 7 حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، وفقا لرويترز.

وذكرت أن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.