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روسيا تعلن تدمير 49 هدفا عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 12:52 مساءً
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية من طراز كيه.إيه-52 دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات في منطقة دنيبروبيتروفيسك.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن قواته استهدفت منظومة دفاع جوي من طراز S 300 في مطار تشوغويف العسكري الأوكراني، ودمّرت أيضا مركزاً لتدريب المرتزقة في المنطقة بصواريخ عالية الدقة، ذلك وفقاً لما أفادت به إنترفاكس نقلا عن الوزارة.

كما نشرت الوزارة مقاطع فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية.

وأوضحت أن العملية انتهت بتدمير 49 هدفا عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية خلال يوم واحد.

تأتي هذه التطورات في حين سادت اليوم مخاوف من أحد أسوأ الهجمات على الإطلاق التي تحضّر روسيا لشنّهت شرق البلاد.

    المصدر :
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