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روسيا تعلن تفعيل "الستار الحديدي" مع الغرب

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2022 5:55 مساءً
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، أن “ستارا حديديا” يقوم راهنا بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في مينسك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: “الواقع أن الستار الحديدي هو في طور القيام. هذا الستار الحديدي يصنعه اليوم الغربيون أنفسهم”.

ومتطرقا إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قال لافروف إن تكتل القارة العجوز يعاني بسببها أكثر من الولايات المتحدة، ورجح أن تكون واشنطن تعمل من خلال ذلك على إضعاف أوروبا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته، وبات خاضعا للإملاءات والمواقف الأمريكية.

كما شدد لافروف على عزم روسيا وبيلاروس على مواصلة منع محاولات الغرب التدخل في شؤون البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن قلقه من نشاط الناتو في فضاء الاتحاد السوفيتي سابقا، مشيرا إلى تهديدات النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي للأمن القومي لروسيا وبيلاروسيا.

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