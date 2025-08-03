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روسيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم كراسنودار

منذ 21 ثانية
الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

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أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة روسية مطلة على البحر الأسود بعد أن تسببت الأحوال الجوية القاسية في حدوث فيضانات بإقليم كراسنودار، وهو أحد الوجهات السياحية الشهيرة في روسيا، وفقا لما أعلنه حاكم الإقليم اليوم الأحد.

وقال فينيامين كوندراتييف في منشور على “تليغرام” إن الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار.

ووفقا للتقارير، غمرت المياه 34 منزلا و45 منشأة ملحقة في قرى ديفانوفكا ومولدافانسكويه ونوفوميخايلوفيسكي في منطقة توابسي، كما جرف سيل جسرا قديما في قرية ليرمونتوفو.

وأفادت فرق الطوارئ الإقليمية بأنه تم إنقاذ 25 شخصا من حافلة سقطت عن جسر، بالإضافة إلى إجلاء 40 سائحاً.

كما تسبب انهيار طيني في تعطيل حركة المرور مؤقتا، وقام عمال الإنقاذ بتوزيع المياه على السكان في المناطق المتضررة.

وأوضح الحاكم أن عمليات الإنقاذ يشارك فيها 236 فردا و55 قطعة من المعدات، لكن الأوضاع لا تزال مقلقة، حيث توصف توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة بأنها “غير مواتية”.

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