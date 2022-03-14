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روسيا تعلن خسائر أوكرانيا منذ بدء الحرب

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 1:34 مساءً
روسيا قصف قاعدة يافوريف بأكثر من 30 صاروخ

روسيا قصف قاعدة يافوريف بأكثر من 30 صاروخ

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أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، خسائر أوكرانيا العسكرية جراء العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو أواخر الشهر الماضي.

وقال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن قوات الجيش الروسي دمرت ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة.

وأضاف اللواء كوناشينكوف في تصريحات للصحفيين نقلتها اليوم الإثنين وكالة سبوتنيك: “توقفت عن العمل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة”.

وأوضح أنه تم تدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومدرعة، و124 قاذفة صواريخ، و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

وأكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية أربع طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.

وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط خمس مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومترا.

وأشار إلى أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات المسيرة ضربت 187 هدفاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك: موقعان للقيادة، ونظام صواريخ بوك-إم1، ومحطة رادار توجيه واستهداف، وراجمتا صواريخ، ومحطتا حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

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