الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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روسيا تعلن سيطرتها على بلدة "ياكوفليفكا" في دونيتسك

منذ 15 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، وأعلنت روسيا، الأحد، سيطرة قواتها على قرية “ياكوفليفكا” الواقعة في أراضي دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه “في الوقت الحاضر انتهت القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك”، مشيرة إلى أن “حصيلة قتلى الأوكرانيين على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديًا خلال يوم” على حدّ وصفها.

وما تسمى بـ”جمهورية دونيتسك الشعبية” هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/ أيلول بعد استفتاء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه “زائف وقسري”.

وقالت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء الماضي، إن الوضع “صعب” في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك، وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.

وكانت روسيا قد أعلنت سيطرتها في منطقة أخرى في دونيتسك، على بلدة فودياني مقتربة بذلك من أفيديفكا المدينة الواقعة بالقرب من خط الجبهة منذ 2014.

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