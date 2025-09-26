روسيا تعلن سيطرتها على قرية في شمال أوكرانيا

روسيا تسيطر على قرية في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية يوناكيفكا في منطقة سومي بشمال أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير الصادر عن ساحة المعركة.

من جهته، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن الهجمات التي شنتها روسيا في فصلي الربيع والصيف من العام الجاري فشلت في تحقيق أهدافها، مضيفا أن ذخيرة المدفعية التي تطلقها روسيا تعادل مثلي ما تطلقه أوكرانيا في ساحة المعركة.

وقال سيرسكي لصحفيين خلال اجتماع “يمكن القول إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعليا”.

وأضاف أن روسيا فشلت في خططها لإنشاء “منطقة عازلة” في منطقتي سومي وخاركيف والاستيلاء على مدينة بوكروفسك والسيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.

والاستيلاء على دونيتسك بأكملها من أهم أهداف الحرب بالنسبة لروسيا التي تسيطر حاليا على أكثر من 70 بالمئة من المنطقة وتتقدم فيها ببطء.