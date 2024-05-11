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روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في منطقة خاركيف الأوكرانية

منذ 7 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية (السبت 11-5-2024) إن قواتها سيطرت على خمس قرى حدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا، حيث شنت روسيا هجوما أمس.

وذكرت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن القوات الروسية سيطرت على قرى بليتينيفكا وأوهيرتسيف وبوريسيفكا وبيلنا وستريليتشنا، وكلها تقع مباشرة على الحدود مع منطقة بيلجورود الروسية.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية سيطرت على قرية كيراميك في منطقة دونيتسك الشرقية حيث حققت موسكو تقدما بطيئا ولكن منتظما في الأشهر القليلة الماضية.

من جهته، قال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف إن الجيش الروسي يواصل هجماته في المنطقة الواقعة بشمال شرق أوكرانيا اليوم السبت ويحاول تحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف أن القتال العنيف احتدم للسيطرة على عدة قرى بالقرب من الحدود الأوكرانية حيث شنت روسيا هجومها الجديد أمس الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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