روسيا تعلن طرد السفير الأميركي لديها

ردا على طرد الولايات المتحدة 13 دبلوماسيا روسيا، أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، طرد السفير الأميركي لديها

وكانت أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن طرد الدبلوماسيين الروس من البعثة الأممية في نيويورك لن يمر بلا رد.

واعتربت أن الخطوة الأمريكية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها.

وأشارت إلى أن المغزى مما وصفتها بالخطوة العدائية الأميركية هو لزيادة الضغط والابتزاز والترهيب، وإضعاف موقفنا، وفق تعبيرها.

وكان تلقى مساء الإثنين، 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرًا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبنزيا.

“عملاء استخبارات”

واتهمت واشنطن، الدبلوماسيين الروس الإثني عشر، بأنهم «عملاء استخبارات». لكنها أوضحت أن التدبير كان قيد التحضير “منذ أشهر عدة”.