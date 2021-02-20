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روسيا تعلن عن تسجيل أول حالة لإصابة البشر بإنفلونزا الطيور

20 - فبراير - 2021
دجاجة

دجاجة

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أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن اكتشاف أول حالة لإصابة البشر بسلالة H5N8 من إنفلونزا الطيور.

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أثناء موجز صحفي، أن خبراء مركز “فيكتور” الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوب البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم يظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم على إصابتهم.

ولفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أولى حالة لتسجيل إصابة البشر بسلالة H5N8 في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

وشددت المسؤولة الروسية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بشكل ووقت مناسب، وذلك بحسب “تاس”.

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