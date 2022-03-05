روسيا تعلن عن وقف إطلاق نار في بعض المدن الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن “الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن “الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح” من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، و”فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

لكن وكالة الإعلام الروسية ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في باقي مناطق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، ترقّب مدينة أوديسا الاوكرانية مجريات الحرب بحذر، وسط مخاوف من دخول القوات الروسية اليها والسيطرة عليها على غرار مدن أخرى. وأوديسا هي ثالث أكبر المدن الأوكرانية، ويسكن فيها حوالي المليون شخص.

وقد أدت الحرب الروسية الى الحاق أضرار بالغة بالمدينة، فيما يترقب سكان المدينة هجوما شاملا للقوات الروسية حيث تتركز سفن موسكو الحربية في البحر الأسود.

وأصبح الشاطئ الذي يستخدمه السكان المحليون والسياح كحمامات شمس في الصيف مغطيا الآن بالرصاص، بينما أقام المتطوعون حواجز طرق عبر أكياس من الرمال.

وفي هذا الشأن، تفيد صحيفة واشنطن بوست بأن الناس في المدينة الجنوبية المطلة على البحر الأسود، والمعروفين بحس الدعابة الفريد، لا يتساءلون عما إذا كانت روسيا تخطط لشن هجوم عليها، بل هم على يقين من ذلك.