روسيا تعلن قصف منشآت للطاقة في أوكرانيا أمس

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن موسكو شنت هجوما كبيرا على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني أمس الجمعة.

وفي نشرتها اليومية لم تحدد الوزارة منشآت الطاقة التي قالت إنها تعرضت للقصف. وذكرت أن القصف حال أيضا دون نقل أسلحة وذخيرة أجنبية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر أمس الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مئة صاروخ ونفذت 12 هجوما جويا و20 قصفا بالمدفعية. وأضافت أنه تم تدمير 61 صاروخ كروز روسيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وهاجمت روسيا مرارا بنية تحتية مدنية في أوكرانيا بعيدة عن جبهات القتال، مما يترك ملايين الأوكرانيين بدون كهرباء أو تدفئة أو مياه لأيام في ذروة الشتاء.