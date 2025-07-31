روسيا تعلن محاور اجتماع لافروف والشيباني في موسكو اليوم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو اليوم العلاقات الثنائية، والوضع الإقليمي.

وقال فيرشينين في حديث لوكالة “تاس”: “موضوع أي مفاوضات واسع جدا، حيث سنبحث التعاون التجاري والاقتصادي ومشكلات المنطقة السياسية. الشرق الأوسط اليوم، بل وفي الأمس، كان دائما محورا لأي مشاورات بين البلدين”.

وأشار إلى أن المباحثات ستولي اهتماما خاصا لسبل خروج سوريا من الوضع الصعب الذي تعيشه.

وأضاف: “لا بد من مراعاة مصالح جميع الشرائح الوطنية والطوائف والمجموعات العرقية شرطا أساسيا لتسيمر سوريا على الطريق الذي يجمع عليه أبناء الشعب السوري”.

وأكد فيرشينين استمرار روسيا وسوريا في بحث عمل القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية.

وقال: “تجرى اتصالات بشأن القواعد الروسية في سوريا بما يضمن أمن قواتنا، ويراعي أهمية وجود قواعدنا في سوريا للأمن الإقليمي”.

وأضاف أن القواعد الروسية يمكن أن تؤدي أيضا دورا إنسانيا، وقال: “في ظل الوضع الصعب في المنطقة، وحتى في سوريا نفسها، يمكن لقواعدنا أن تلعب دورا هاما في إيصال وتأمين المساعدات الإنسانية لسوريا”

وأعلنت روسيا، أمس الأربعاء، أن الشيباني سيتوجه الخميس إلى موسكو، في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول في الحكومة السورية الجديدة إلى روسيا منذ الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستقبل نظيره السوري، أسعد الشيباني، لإجراء محادثات في موسكو، الخميس.

وجاء في بيان زاخاروفا أن الجانبين سيناقشان العلاقات الثنائية، إضافةً إلى “قضايا دولية وإقليمية”.

يذكر أن روسيا كانت أحد أبرز الداعمين لبشار الأسد خلال سنوات الحرب في سوريا، وقد ساهم دعمها العسكري له ببقائه في السلطة لسنوات، إلى أن أطاحت به فصائل معارضة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 فهرب مع عائلته إلى موسكو حيث يقطن حالياً.