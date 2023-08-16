روسيا تعلن مقتل 4 أوكرانيين في عملية تسلل لمنطقة بريانسك

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أحبط محاولة مخربين أوكرانيين دخول منطقة بريانسك وإن أربعة أشخاص قُتلوا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الحادث الذي يأتي بعد حادث مماثل أمس الثلاثاء.

وتقع انفجارات وهجمات على مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا، ومنها بريانسك، يوميا تقريبا في الأشهر الأخيرة، وينحي مسؤولون روس باللائمة على قوات أوكرانية أو مخربين موالين لكييف.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت روسيا قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 13 مسيرة روسية خلال ليل الثلاثاء.

وبريا، أعلنت كييف، الأربعاء، استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية.