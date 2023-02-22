روسيا: تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت لن يعجل بحرب نووية

قالت روسيا، الأربعاء، إن قرارها تعليق مشاركتها فى معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لا يزيد خطر نشوب حرب نووية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة خلال كلمة كرر فيها اتهامات للغرب بالسعي إلى تدمير روسيا.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية القول “لا أعتقد أن قرار تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت يقربنا من حرب نووية”.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان في وقت لاحق إن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود التي تنص عليها معاهدة نيو ستارت الاستراتيجية للحد من الأسلحة النووية بشأن عدد الرؤوس النووية التي يمكن نشرها وعدد حاملات الصواريخ النووية. ووافق مجلس النواب الروسي على تعليق المعاهدة اليوم الأربعاء.

وأدى التوتر بشأن أوكرانيا إلى وقف عمليات التفتيش بالفعل بموجب المعاهدة التي تدعو الولايات المتحدة وروسيا إلى السماح لبعضهما البعض بفحص ترساناتهما النووية.