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روسيا تعين قائدا جديدا للبحرية

منذ 40 دقيقة
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نقلت خدمة فونتانكا الإخبارية اليوم الأحد 10 آذار/مارس الجاري، عن مصادر لم تسمها القول إن روسيا عينت الأميرال ألكسندر مويسيف قائدا أعلى للبحرية الروسية بالإنابة.

وقالت رويترز في تقرير لها، لم يتسن التحقق حتى الآن من تقرير فونتانكا الذي ذكر أن مويسيف (61 عاما)، القائد الحالي للأسطول الشمالي، سيتم تعيينه قريبا قائدا أعلى للبحرية على أساس دائم.

ولم تذكر فونتانكا، وهي خدمة إخبارية خاصة مقرها في سان بطرسبرج، أي سبب للتعيين، وأضافت أن الخدمة الصحفية للبحرية أعادت توجيه طلبها للتعليق إلى وزارة الدفاع التي لم ترد على طلب التعليق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، لا يزال الأميرال نيكولاي يفمينوف، القائد الأعلى للبحرية منذ مايو 2019، على رأس عمله.

وتكثف أوكرانيا منذ شهور هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وأعلنت كييف تنفيذ سلسلة من الضربات التي تضمنت إغراق سفينة إنزال كبيرة بطائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في منتصف فبراير شباط الماضي وسفينة دورية قبل أيام. ولم تعترف روسيا بأي خسائر من هذا القبيل.

    المصدر :
  • رويترز

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