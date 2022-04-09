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روسيا تعيّن قائدًا جديدًا للحرب في أوكرانيا؟

منذ 8 ثواني
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ذكر تقرير غربي أن روسيا عينت قائدا جديدا للحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه موسكو حتى الآن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مسؤول غربي، لم تذكر اسمه، أن روسيا أعادت تنظيم قيادة الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى تولي جنرال يملك خبرة كبيرة في معارك سوريا قيادة العمليات.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا بشأن هذا التقرير.

وقالت “بي بي سي” إن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، يقود الحرب الآن.

ونقلت عن المصدر المجهول قوله: “هذا القائد بالذات لديه خبرة كبيرة في العمليات العسكرية الروسية في سوريا، لذلك نتوقع أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام”.

وأضاف أن تعيين الجنرال دفورنيكوف يأتي في إطار تحسين التنسيق بين الوحدات المختلفة، حيث كانت روسيا تعتمد في السابق على مجموعات عسكرية تعمل بشكل منفصل.

وكانت تقارير غربية تتحدث في السابق أن القوات الروسية في أوكرانيا تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، دون وجود قيادة موحدة لها.

ولم تعلن روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي عن وجود قائد عام بعينه، يشرف على العمليات العسكرية، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد قائد عام.

    المصدر :
  • وكالات

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