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روسيا تعّلق نشر بيانات إنتاج وصادرات النفط

12 - أبريل - 2022
شركة غاز بروم الروسية

شركة غاز بروم الروسية

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن رسالة من وحدة التحليلات بوزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء أن الوزارة قررت تعليق نشر بيانات إنتاج النفط وصادراته التي كانت تنشرها شهريا.

ولم ترد وزارة الطاقة ووحدة سي.دي.يو تي.إي.كيه، التي تصف نفسها بأنها عضو دائم في قوة مهمات مراقبة إنتاج النفط واستهلاكه في روسيا، على طلب التعليق.

وكانت الوحدة عادة ما تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته في اليوم الثاني من كل شهر.

وتقول إنترفاكس إن الوحدة ذكرت أنها علقت نشر إحصاءات الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى يوم الثامن من أبريل نيسان.

ولم تنشر الوحدة البيانات يوم الثاني من أبريل نيسان وفقا لاثنين من عملائها.

ونقلت وكالات أنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله يوم الخميس إن إنتاج روسيا من النفط قد ينخفض بنسبة ما بين أربعة وخمسة بالمئة في أبريل نيسان عن مستواه في مارس آذار بسبب مشكلات تتعلق بالتأمين والشحن.

وتنقسم الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة. وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.

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