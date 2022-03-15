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روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين آخرين

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 5:16 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وعدد من المسؤولين الأمريكيين على قائمة العقوبات.

وشملت العقوبات الروسية وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أسوتن ومستشار الأمن القومي ورئيس الـ”سي .آي. إيه” بالإضافة لمسؤولين أميركيين آخرين.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من نشر بيان على الموقع الإلكتروني التايع لوزارة الخزانة الأميركية يفيد إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، شملت قاضيا روسياً ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

عقوبات أمريكية على بوتن

تأتي العقوبات الروسية، كرد على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.

والشخصيات الروسية المشمولة بالعقوبات هي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين والممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف والمدعي العام إيغور كراسنوف والمبعوث الرئاسي المفوض إلى الدائرة الفيدرالية الوسطى إيغور شيغوليف والمبعوث الرئاسي المفوض إلى المنطقة الفيدرالية الجنوبية فلاديمير أوستينوف ومدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني قائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

وتأتي هذه العقوبات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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