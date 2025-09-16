روسيا تقترب من خفض إنتاج النفط بسبب هجمات بطائرات مسيرة

نقلت ثلاثة مصادر في قطاع النفط، اليوم الثلاثاء، أن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي نفط حيوية.

وكثفت كييف هجماتها على أصول الطاقة الروسية منذ أغسطس آب في محاولة لعرقلة جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وتقليص إيرادات الكرملين، في ظل تعثر المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع من خلال محادثات السلام.

وشكلت عائدات النفط والغاز ما بين ثلث ونصف إجمالي إيرادات الميزانية لروسيا الاتحادية على مدى العقد الماضي، مما يجعل القطاع مصدر التمويل الأهم لتمويل للحكومة الروسية.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون ومصادر في قطاع الطاقة الروسي إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن عشر مصاف نفطية، مما أدى في إحدى المراحل إلى خفض قدرة روسيا على التكرير بنحو الخُمس، وألحق أضرارا بميناءي أوست-لوجا وبريمورسك الرئيسيين على بحر البلطيق.

ولم تعلق السلطات الروسية علنا على حجم الأضرار أو تأثيرها على الإنتاج والصادرات.

وقال مصدران في الصناعة قريبان من شركات النفط الروسية لرويترز إن شركة ترانسنفت، التي تتعامل مع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي النفط المستخرج في روسيا، قيدت في الأيام القليلة الماضية قدرة شركات النفط على تخزين النفط في شبكة خطوط الأنابيب التابعة لها.

وأضاف المصدران أن شركة ترانسنفت حذرت المنتجين أيضا من أنها قد تضطر إلى قبول كميات أقل من النفط إذا تعرضت بنيتها التحتية لمزيد من الضرر.

وذكر المصدران ومصدر ثالث مطلع على عمليات ضخ النفط أن الهجمات قد تجبر روسيا، التي تمثل تسعة بالمئة من إنتاج النفط العالمي، على خفض الإنتاج في نهاية المطاف.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية.

ولم ترد شركة ترانسنفت على طلبات التعليق.