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روسيا تقر بقصف أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية

20 - مارس - 2022
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 2:00 مساءً
صواريخ كاليبر

صواريخ كاليبر

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، قصف أوكرانيا بصواريخ كروز من سفن في البحر الأسود وبحر قزوين وأطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف إن روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء أمس السبت، وصباح اليوم.

وأضاف أن “صواريخ كروز من طراز كاليبر أطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين الذي يقوم بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال”.

وأردف كوناشينكوف قائلا إن روسيا أطلقت صواريخ كروز من طراز كاليبر من بحر قزوين وصواريخ كينجال، التي تعني الخنجر وتفوق سرعتها سرعة الصوت، من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم لتدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.

كما قصفت القوات الروسية مركزا للاستعداد العسكري حيث يتمركز مقاتلون أجانب انضموا إلى قوات أوكرانيا.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص وأثار مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم.

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