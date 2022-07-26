روسيا تقصف البنية التحتية لميناء ميكولاييف بأوكرانيا

قال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء ميكولاييف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني الحكومي “تم توجيه ضربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران”، دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الضربة.

وقصفت روسيا يوم السبت الماضي ميناء آخر في أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يلقي بظلال من الشك على خطة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويهدف اتفاق الحبوب إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، الأحد، إن القوات الروسية دمرت سفينة أوكرانية وصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت “تم تدمير سفينة أوكرانية راسية ومستودع يضم صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع إصلاح سفن بميناء أوديسا”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تيليجرام تقول “صواريخ كاليبر دمرت البنية التحتية العسكرية في ميناء أوديسا.. في ضربة دقيقة”.

وجاء تعليق زاخاروفا بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد يوم واحد من الاتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على السماح بصادرات الحبوب.