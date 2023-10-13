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روسيا تقصف بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا في قتال عنيف

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2023 1:45 مساءً
روسيا

روسيا

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قصفت قوات روسية بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا من البر والجو اليوم الجمعة، في اليوم الرابع من قتال عنيف في أكبر هجوم للقوات الروسية منذ أشهر.

وقالت أوكرانيا إن قواتها ما زالت صامدة، لكن فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا قال إن البلدة تتعرض لهجوم مستمر من الجو والمدفعية ومن أعداد كبيرة من القوات.

وقال باراباش في تصريحات نقلها التلفزيون “المعارك مستمرة منذ أربعة أيام. شرسة ولا تتوقف في واقع الأمر… إنهم يطلقون النار بكل وسيلة لديهم”.

وأضاف “كانت ليلة عاصفة في أفدييفكا. وكانت هناك عدة غارات جوية على المدينة نفسها… الهجمات لا تتوقف ليلا أو نهارا”.

الهجوم على أفدييفكا هو واحد من الهجمات الكبيرة القليلة التي تشنها روسيا منذ أن بدأت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في أوائل يونيو حزيران لمحاولة طرد القوات الروسية التي تحتل مساحات كبيرة من الأراضي في الشرق والجنوب.

    المصدر :
  • رويترز

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