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روسيا تقصف شبكة الكهرباء في اوكرانيا

منذ 41 دقيقة
آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي

آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي

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قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية إن عدة منشآت عالية الجهد في أنحاء أوكرانيا تعرضت لهجمات صاروخية روسية صباح الجمعة 10\2\2023.

وقالت شركة أوكرينيرجو إن عدة منشآت في شرق وجنوب وغرب أوكرانيا تعرضت للقصف، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

هذا وانطلقت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا الجمعة فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف “هناك تهديد كبير بوقوع هجمات صاروخية. أريد أن أؤكد مرة أخرى.. لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية”.

    المصدر :
  • رويترز

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