روسيا تقصف منشآت في ميناء إسماعيل الأوكراني

قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، الأربعاء، إن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت خلال الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها مرتزقة أجانب وعتادا عسكريا، فضلا عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

جاء ذلك نقلا عن سيرجي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيسي في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.

ونقلت الوكالة عن ليبيديف قوله إن روسيا شنت ثماني ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تأكيدات ليبيديف.

وفي مقطع مصور نشرته السلطات الأوكرانية، يظهر رجال إطفاء على سلالم وهم يكافحون حريقا هائلا في مبنى متعدد الطوابق. كما دُمر عدد من المباني الكبيرة الأخرى وانسكبت الحبوب من صومعتين على الأقل بعد أن تعرضتا لأضرار.