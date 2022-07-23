روسيا تقصف ميناء أوديسا.. أوكرانيا: صفعة وإهانة لتركيا والأمم المتحدة

لم يمر 24 ساعة على توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب، حتى أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية اصابت ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود والأساسي في اتفاق الحبوب الذي تم برعاية اممية وضمانة تركية.

واعتبرت أوكرانيا أن هجوم روسيا على أوديسا “صفعة وإهانة” لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الإتفاقية أمس، داعية الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول.

كما حملت كييف، موسكو المسؤولية كاملة إذا انهار اتفاق تصدير الحبوب.

وكان ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك أعلن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن “موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”، مضيفاً “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية لميناء أوديسا.

وشوهد تصاعد لأعمدة دخان في الميناء بعد دوي انفجارات.

جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول.

وفي كلمته بمراسم توقيع الاتفاق في إسطنبول، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من 3 مواني أوكرانية رئيسية، هي: أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني.

يشار إلى أن الاتفاق سيكون صالحاً لمدة “120 يوماً”، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.