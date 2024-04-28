روسيا تقضم قرية جديدة على جبهة أوكرانيا الشرقية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2024، أنها سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، والتي تقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا” الواقعة شمال غربي مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير الماضي.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها كبّدت الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 85 جندياً على الجبهة الشرقة، بالإضافة لأضرار بالمعدات وذلك في بلدتي بافلوفكا ولوغوفسكوي بمقاطعة زابوريجيا.

في سياق آخر، أشار الناطق باسم الكرملين، اليوم الأحد، إلى تزايد الذعر في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة، مؤكداً أنه يجب على روسيا أن تحافظ على هذه الديناميكية في الجبهات.

وقال بيسكوف في مقابلة صحافية: “هناك، على الجانب الآخر يتزايد الذعر، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا حالياً أن نحافظ على هذه الديناميكية، من المهم جداً عدم التوقف واتباع طريق تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة”.