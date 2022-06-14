روسيا تقلص شحنات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 40%.. فما السبب؟!

قلصت روسيا الثلاثاء شحنات الغاز إلى ألمانيا التي تمر عبر خط أنابيب “نورد ستريم”، بأكثر من 40 في المئة يوميا، بسبب عدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة “سيمنز” الألمانية.

وقالت شركة غابروم الروسية، في بيان نشرته على “تلغرام”، “لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب من الغاز يوميا، بدلا من 167 مليون متر مكعّب يوميا كما كان مخططا”.

ومن بين الأسباب، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ “لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى ثلاث وحدات لضغط الغاز” في محطة الضغط “بورتوفايا” بالقرب من فيبورغ (شمال غرب روسيا)، حيث يجري تزويد خط “نورد ستريم”.

في اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تشأ سيمنز “الادلاء بتعليق في الوقت الراهن” بشأن هذه المسألة، لكنها أوضحت انها “تقوم باستيضاح الوضع، وما اذا كان هذا يعني شركتنا وبأي طريقة”.

ورغم تراجع هذا التسليم، أكدت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن “أمن الإمدادات لا يزال مضمونا” للبلاد بحسب ناطق باسم وزارة الاقتصاد.

رغم التدخل العسكري في أوكرانيا، لا تزال البلاد تستورد حوالى 35% من الغاز من روسيا، رغم أن هذه النسبة كانت 55% قبل فبراير.

وتتراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مستمر منذ بدء العقوبات ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز للعديد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

طالبت موسكو العملاء من “الدول غير الصديقة”- وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – بدفع ثمن الغاز بالروبل تحت طائلة حرمانهم من الإمدادات، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وذلك رغم العقود المبرمة التي تنص على التسديد باليورو أو بالدولار.

ورفض عدد من العملاء الأوروبيين التسديد بالعملة الروسية.

يزود خط الأنابيب ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، من خلال قسمين يبلغ طول كل منهما 1224 كلم، وهو قيد الخدمة منذ عام 2012 بعدما كلف حوالى 7,4 مليار يورو من الاستثمارات.

ويعد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أحد عرابي هذا المشروع، وهو خط الأنابيب الوحيد الذي يربط مباشرة ألمانيا بروسيا دون المرور عبر دولة أخرى.

وبحسب معطيات شركة استغلال الأنبوب، فانه تم تصدير 59,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا عبر نوردستريم في 2021.

ويثير خط أنابيب الغاز الثاني لهذا النظام “نورد ستريم 2” الذي ولد ميتًا، الجدل في أوروبا. تم الانتهاء من بنائه ولكنه كان ينتظر موافقة الهيئة الناظمة الألمانية للبدء في تشغيله، قبل أن يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى وقفه.