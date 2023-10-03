روسيا تقول انها أسقطت صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الثلاثاء 3\10\2023 أنها أسقطت صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وقالت في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز “نبتون” فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

هذا وقال جنرال أوكراني كبير الثلاثاء إن قواته تتقدم في الجنوب، أحد جبهتي الهجوم المضاد لطرد قوات الاحتلال الروسية، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عن المكاسب التي حققتها.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي على تيليغرام، “تقدمت قوات الدفاع في قطاع تافريا”، مستخدما الاسم العسكري للجبهة الجنوبية.

وأضاف تارنافسكي، قائد الجبهة الجنوبية، إن القوات نفذت 1198 مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتكبدت القوات الروسية خسائر بلغت 261 فردا فيما أُسر عشرة آخرون.