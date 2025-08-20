روسيا تقول إن قواتها قصفت ميناء في أوكرانيا وسيطرت على مزيد من المناطق السكنية

ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة في منطقة سومي، أوكرانيا، 20 أغسطس 2025. رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن قواتها قصفت بنية تحتية لميناء يستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.

ولم يُحدد البيان الميناء. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن روسيا قصفت محطة توزيع غاز في منطقة أوديسا الجنوبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مناطق نوفوهيورهيفكا وبانكيفكا في شرق أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيرة وصاروخين خلال الليل مضيفة أنها أسقطت منها 62 طائرة مسيرة وصاروخا وسجلت استهداف 20 موقعا.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بوقوع “ضربة ضخمة بطائرات مسيرة” على منطقة أوديسا جنوب البلاد أسفرت عن إصابة شخص واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.

وقال مسؤولون في منطقة إزمايل التابعة لأوديسا إن البنية التحتية لميناء المدينة تعرضت لأضرار.

وفي وقت سابق اليوم قالت يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا إن ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم أسرة تضم ثلاثة أطفال، أصيبوا في هجوم روسي خلال الليل على منطقة سومي بشمال البلاد.

وجاءت الضربة في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون محليون في المنطقة عبر تطبيق تيليغرام إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على منطقة أوختيركا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت رئيسة الوزراء على موقع إكس أن أعمار الأطفال المصابين في الهجوم هي خمسة أشهر وأربع وست سنوات مشيرة إلى أن الهجوم وقع على حي سكني.

وأضافت “روسيا تواصل التعبير عن مخاوفها من خلال أعمال الإرهاب في أنحاء أوكرانيا حيث تستهدف مرة أخرى منازل الأسر وأطفالها النائمين”.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية.

وكثفت روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني هذا الأسبوع. وتسبب هجوم في نشوب حرائق في مستودع نفط تابع لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) كما ألحق هجوم آخر أضرارا بمنشأة لنقل الغاز في منطقة بولتافا في وسط البلاد.

ودأبتموسكوعلى مهاجمة مستودعات نفط ومرافق تخزين وقود منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وقالت وزارة الطاقة إن منشآت الطاقة الأوكرانية تعرضت للهجوم 2900 مرة منذ مارس آذار 2025.