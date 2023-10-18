روسيا تقول على إسرائيل أن تثبت عدم تورطها في الهجوم

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن الهجوم على مستشفى في غزة الذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين جريمة مروعة، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لراديو سبوتنيك إن الهجوم جريمة مروعة “غير إنسانية”.

هذا وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه لمقتل مئات الأشخاص في ضربة تعرض لها مستشفى في غزة وتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بالمسؤولية عنها.

وكتب غوتيريش على موقع إكس “المستشفيات وأفراد الفرق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي”.

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات “غير مسبوق في نطاقه”، ونددت بالهجوم.

وكان الهجوم هو الحادث الأكثر دموية في غزة منذ أن شنت إسرائيل حملة قصف ضد القطاع المكتظ بالسكان ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.