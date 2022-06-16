روسيا تلجأ لعمليات تجنيد سرية لتعويض خسائر الحرب

تعمل روسيا على تكثيف جهود التجنيد في الجيش؛ في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي مُنيت بها قواتها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفق ما قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”تجاهد روسيا لتجنيد مواطنيها في أعقاب الخسائر الكبرى التي لحقت بها في الشهور الأولى من غزو أوكرانيا؛ ما تسبب في تآكل القوة البشرية للجيش وتراجع الروح المعنوية للعديد من الجنود“.

وجاء أيضا في تقرير الصحيفة، أن ”الكرملين رفض حتى الآن إعلان التعبئة العامة للجنود الذين تخطوا سن التجنيد؛ لأن هذا يمكن أن يشير إلى أن الحرب لا تسير وفقا للمأمول بالنسبة لموسكو، أو كما تصوره وسائل الإعلام الحكومية الروسية، ويمكن أن تهدد بتأجيج المعارضة للحملة التي يقوم بها الجيش في أوكرانيا“.

وتابع التقرير: ”بدلا من ذلك، فإن الجيش شرع في حملة للتوسع في المزايا التي يحصل عليها الجنود في الجيش، والذين انضموا طواعية للقوات الروسية، إضافة إلى محاولة تنشيط جنود الاحتياط“.

ونقلت عن مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في CNA، وهو مركز فكري يتخذ من فيرجينيا مقرا له، قوله: ”هذه الجهود تمثل جزءا من تعبئة تجري في الخفاء، وجهود تستهدف الحفاظ على أن يظل الجيش الروسي صامدا في الحرب، ولكنها لا تعالج العجز الرئيسي في القوة البشرية“.

وأشارت ”واشنطن بوست“ إلى أنه ”بعد أسابيع قليلة من الغزو الروسي، بدأت مواقع على الإنترنت في نشر إعلانات حول آلاف الوظائف المطلوبة لدى وزارة الدفاع الروسية، والتي تطلب كل أنواع أفراد الخدمة، من مستخدمي القنابل اليدوية المضادة للدبابات إلى السائقين وقناصة الاستطلاع، حيث تم تحديث هذه الإعلانات منذ فترة قصيرة، وكان أول من اكتشفها الخدمة الروسية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

وأردفت الصحيفة: ”كانت جهود التجنيد واضحة بشكل خاص في سانت بطرسبرغ، حيث لوح ضابط يرتدي الزي الرسمي وهو مبتسم إلى المارة، ودعاهم إلى مكتب التجنيد لمعرفة المزيد عن مزايا الخدمة في جيش محترف“.

وقالت إن المزايا المعروضة من خلال الوظائف المطلوبة للانضمام إلى الجيش الروسي، تتضمن الحصول على راتب أساسي يتراوح من 3500 دولار إلى 4000 دولار شهريا، إضافة إلى الحوافز، وكل يوم في القتال يتضمن الحصول على أجر إضافي 55 دولارا، وتتجاوز تلك الأجور الأرقام التي يحصل عليها الجنود الروس والتي تصل إلى 600 دولار.

عملية تجنيد الربيع

واستطردت الصحيفة: ”تجري روسيا عملية تجنيد الربيع، التي تسعى بموجبها لتجنيد حوالي 130 ألف جندي، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 27 عاما، بحلول منتصف يوليو.

وبموجب القانون، لا يمكن إرسال المجندين إلى المعركة ما لم يخضعوا للتدريب لمدة 4 أشهر على الأقل، وقد تعهد الكرملين مرارا وتكرارا بعدم إرسال المجندين إلى أوكرانيا على الإطلاق، ولكن هناك حالتين على الأقل تم تأكيدهما رسميا، حيث انتهى الأمر بمئات الجنود عديمي الخبرة في أرض المعركة“.

ورصدت الصحيفة الأمريكية التقديرات الخاصة بالخسائر الروسية في حرب أوكرانيا، حيث قدّرتها الاستخبارات البريطانية بـ20 ألف جندي في الشهور الثلاثة الأولى للحرب، في حين تشير أوكرانيا إلى أنها 30 ألف جندي، بينما يرى مايكل كوفمان أن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون في حدود 10 آلاف جندي.

ونقلت عن أحد الجنود الروس المشاركين في الحرب أنه وزملاءه يحصلون على مدافع كلاشينكوف قديمة منذ الثمانينيات، وأصابها الصدأ، بالإضافة إلى دروع سيئة، وأن زملاءه اشتكوا من نقص أوقات الراحة، والتخطيط السيئ في المعارك، حيث عانت القوات الروسية الأكثر عددا من خسائر كبيرة نتيجة نيران المدفعية الأوكرانية.