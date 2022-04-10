روسيا تكثف القصف على شرق أوكرانيا.. وصافرات إنذار كل ساعة

في اليوم الـ46 للحرب، قال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر بجروح، الأحد، في بلدة ديرهاشي التابعة لثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وذكر سينيهوبوف عبر فيسبوك إن القوات الروسية نفذت 66 هجوما مدفعية في مناطق عدة، على ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف: “قتل شخصان وهناك إصابات، إذ يواصل الجيش الروسي القتال مع السكان المدنيين، لأنه لم يحقق أي انتصارات على الجبهة”. ولم يتسنَ لرويترز التحقق من التفاصيل بشكل مستقل.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها نفذت ضربات صاروخية في مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وخاركيف الأوكرانية الواقعة في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان، “دمرت صواريخ بحرية عالية الدقة مقر وقاعدة كتيبة دنيبرو الوطنية خلال الليل في قرية زفونتسكي – منطقة دنيبروبتروفسك – حيث وصلت تعزيزات من المرتزقة الأجانب في ذلك اليوم”، على ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ولم تتمكن “سي إن إن” من التحقق من هذه الإدعاءات على الفور.

في وقت سابق الأحد، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، إن “صفارات الإنذار (تطلق) كل ساعة تقريبًا” وأن غارة روسية على العاصمة الإقليمية دنيبرو دمرت البنية التحتية.

ويزعم الجيش الروسي بشكل روتيني أنه يستهدف “المرتزقة الأجانب” والتشكيلات “القومية” في أوكرانيا كجزء رسالته الرسمية حول غزوه جارته الواقعة في أوروبا الشرقية، إذ ينفي استهداف البنية التحتية المدنية.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمرحلة جديدة من المعارك أكثر تحديا في حربها لصد الغزو الروسي، حيث ستجعل التضاريس والمساحات المفتوحة الواسعة في الشرق من الصعب على الأوكرانيين إدارة عمليات حرب العصابات كما فعلوا في غابات الشمال والغرب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وذكر مسؤولون أميركيون أن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من المناطق المحيطة بكييف وتشيرنيهيف في الشمال، بعد فشلها في السيطرة على العاصمة بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة. ولفت البنتاغون إلى أن هذه القوات في طور التجديد والتزويد، لإعادة الانتشار في الشرق.

والسبت، قال رئيس أركان الجيش الأوكراني في بيانه اليومي على فيسبوك إن “العدو الروسي يواصل الاستعداد لتكشيف عملياته الهجومية في الشرق الأوكراني وبسط سيطرته التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في دونباس.

وقال إنه بالإضافة إلى مواصلة المعارك للسيطرة على مدن رئيسية في ماريوبول الجنوبية وإيزيوم الواقعة إلى الشمال “يواصل العدو استهداف المدنيين في كل أوكرانيا بالصواريخ”.

ومساء أعلن الحاكم الاقليمي في منطقة دونيتسك، بافلو كيريلنكو، عبر تلغرام مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين السبت في قصف روسي.

وفي مدينة ليسيتشانك الصغيرة في لوغانسك دعا رئيس البلدية، أولكسندر زايكا، السكان إلى المغادرة بأسرع وقت.

والجمعة، أوقع هجوم صاروخي استهدف محطة للقطارات في كراماتورسك أكثر من 50 قتيلا من بين مئات المدنيين الذين كانوا متجمّعين أمام المحطة للمغادرة نحو الغرب، يسود تخوّف من الأسوأ.