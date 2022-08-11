روسيا تكثف من ضرباتها الجوية على المواقع الأوكرانية

قال البريجادير جنرال الأوكراني أوليكسي هروموف، الخميس، إن روسيا زادت عدد الضربات الجوية التي تستهدف المواقع العسكرية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا إلى المثلين مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضاف في مؤتمر صحفي “طائرات العدو وطائرات الهليكوبتر تتجنب التحليق في مدى دفاعاتنا الجوية وبالتالي فإن دقة هذه الضربات منخفضة”.

وقالت أوكرانيا إن روسيا قصفت بلدة تقع قرب محطة زابوريجيا النووية، وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الخميس، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم والعتاد العسكري من القوى الغربية.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها تمكنت من وقف تسرب مادة الأمونيا بمصنع في دونيتسك، نتج عن قصف شنته قوات كييف للمصنع.

وكانت وكالة “إنترفاكس” للأنباء قالت، في وقت سابق، إن الانفصاليين الموالين لروسيا اتهموا أوكرانيا بقصف مصنع للخمور في مدينة دونيتسك في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص وتسبب في تسرب الأمونيا.

ذكرت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا أن قذيفة أصابت خط الأمونيا في وقت متأخر من الليل، مما أدى إلى اندلاع حريق غطى في وقت ما 600 متر مربع.

وأظهرت صور من الموقع ألسنة اللهب تضيء السماء فوق جزء من المدينة، وكذلك رجال الإطفاء يرتدون أقنعة.