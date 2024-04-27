روسيا تكثف هجومها على قرية أوكريتين في الجبهة الشرقية والجيش الأوكراني يصد

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى قرية أوكريتين في شرق أوكرانيا لتعزيز هجومها هناك، لكن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر بشكل كبير على تلك القرية وتتوقع أن تحول شحنات الأسلحة الأمريكية الدفة لصالحها.

وتتقدم القوات الروسية ببطء في ست قرى على الأقل على الجبهة الشرقية منذ الاستيلاء على معقل أفدييفكا في فبراير شباط.

واندلع قتال عنيف في أوكريتين اليوم لكن نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة الشرقية قال إن القوات الأوكرانية تبقي على الوضع “تحت السيطرة” في ثلثي القرية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تمكنت من قصف الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من القرية وأن “العدو محاصر ويجري اتخاذ إجراءات لطرد (قواته)”.

وقال فولوشين إنه إلى الشمال من الجبهة الشرقية تحاول القوات الروسية الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية بأي ثمن لكنها لم تدخل المدينة.

ويُنظر إلى تشاسيف يار، التي تقع على أرض مرتفعة، على أنها بوابة إلى المدن المهمة المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس التي تسعى روسيا للسيطرة الكاملة عليها.

والقوات الأوكرانية أقل تسليحا وعددا لكنها تلقت دفعة معنوية هائلة عندما وقعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات كبيرة لكييف منها مساعدات عسكرية.