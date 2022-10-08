السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تكشف حصيلة قتلى انفجار جسر القرم

منذ 33 دقيقة
تفجير جسر القرم

تفجير جسر القرم

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة تحقيق روسية، السبت، العثور على ثلاثة قتلى حتى الآن نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة في بيان “يُعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما”.

وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته.

أدى انفجار، السبت، على جسر استراتيجي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، إلى سقوط أجزاء من الطريق مما أدى إلى توجيه حركة المرور في اتجاه واحد، في حين نشر مسؤولون أوكرانيون بعد الحادث رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.

ويمثل الجسر الآن طريق إمداد مهم للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في الساعة 06:07 صباحا بالتوقيت المحلي (03:07 بتوقيت جرينتش) في شاحنة نقل وتسبب في اشتعال النار في سبع عربات لنقل الوقود في قطار متجه إلى شبه الجزيرة.

وأضافت أن قسمين من الجسر البري انهارا جزئيا، لكن الممر المائي عبر مضيق كيرتش، والذي تنتقل من خلاله السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف، لم يتضرر.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شمال هولندا
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
غروسي يزور روسيا وأوكرانيا لمناقشة إنشاء منطقة حماية لزابوريجيا النووية
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الرابع بإيران
إنتفاضة إيران
احتجاجات لا تهدأ في إيران.. الموت للديكتاتور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
الدفاع المدني
صور مروعة.. قتيل و13 جريحا جراء حادث مأساوي في الزعرورية