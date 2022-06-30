روسيا تكشف عدد أسرى الجيش الأوكراني لديها منذ بدء الحرب

كشفت روسيا، الخميس، عن عدد الأسرى من الجيش الأوكراني لديها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من ستة آلاف جندي أوكراني استسلموا أو سقطوا في الأسر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان “العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يتجاوز الستة آلاف”، وفقا لفرانس برس.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا، وفقا لفرانس برس.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن عملية تبادل أسرى الحرب، التي أعلنت عنه المخابرات الأوكرانية، الأربعاء، جاءت بأمر مباشر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لما نقلته”رويترز”.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تلغرام “هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل، وفقا لفرانس برس.

وقال إن من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من “المدافعين عن آزوفستال”، من دون أن يحدد متى وأين جرت عملية التبادل ولا عدد الأسرى الروس الذين حرروا كجزء من الصفقة.

وتبادلت موسكو وكييف أسرى مرات عدة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء حرر خلالها 17 سجينا أوكرانيا، حسب “فرانس برس”.

من جانبه، أكد الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا، دينيس بوشيلين، عملية التبادل قائلا إن 144 “جنديا من جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا” عادوا إلى بلادهم.

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، على عملية التبادل على تلغرام واصفا العمل لإطلاق سراح السجناء بأنه “معقد”.