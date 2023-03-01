روسيا تكشف عن شرطها لتمديد اتفاق الحبوب

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن موسكو لن توافق على تمديد اتفاق لتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود إلا إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين بعين الاعتبار.

وذكرت الوزارة أن الجانب “الروسي شدد على أن مواصلة الاتفاق المجمع بشأن الحبوب سيكون ممكنا فقط إذا تم أخذ مصالح المنتجين الزراعيين ومنتجي الأسمدة الروس في الاعتبار من حيث الوصول دون عراقيل للأسواق العالمية”.

ومن المقرر أن يحين موعد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، هذا الشهر لكن روسيا أشارت إلى أنها مستاءة من بعض جوانب الاتفاق.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.2 مليون طن في فبراير شباط، متجاوزة مستوى العام الماضي البالغ 5.05 مليون طن.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات من الحبوب حتى الآن لموسم 2022-2023 تراجعت 26 بالمئة تقريبا لتصل إلى 32.3 مليون طن، متأثرة بتراجع الحصاد وصعوبات لوجستية سببها الغزو الروسي.