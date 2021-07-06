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روسيا تكشف عن عقار جديد ضد كورونا

6 - يوليو - 2021
تجارب لعقار مضاد كورونا

تجارب لعقار مضاد كورونا

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يركز العلماء جهودهم لمواجهة كورونا، وفي هذا الاطار كشف علماء روس في معرض “إنبوبروم – 2021” الذي افتتح يوم 5 تموز في يكاترينبورغ الروسية عن أول دواء مسجل في روسيا ضد كورونا تم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، وقال العلماء الذين اخترعوا الدواء إن “كوفيد – غلوبولين” ليس لقاحا مثل “سبوتنيك” أو آبي فاك كورونا” بل إنه يستخدم بعد إصابة المريض بعدوى فيروس كورونا.

قال، أندريه لوماكين، مستشار شركة المناعة القومية، بصفتها فرعا في مؤسسة “روستيخ” الروسية، إن عقار “كوفيد – غلوبولين” يتم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من “كوفيد – 19” بعد معالجة البلازما وتعقيم الأجسام المضادة وتركيزها.

يتوقع أن يتعاطاه المرضى المصابون بشكلين من العدوى: خطير ومتوسط. وسيتم علاج المرضى بهذا الدواء، حسب المستشار، في ظروف المستشفى فقط عن طريق حقن بلازما الدم في جسم المريض.

وقال المستشار إن الدواء ينتج في مدينة بيرم الروسية وقد تلقى “كوفيد – غلوبولين” شهادة تسجيل مؤقتة يجب تأكيدها نهاية العام الجاري بعد انتهاء اختباراته السريرية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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