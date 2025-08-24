روسيا تكشف: لقاء بوتين وزيلينسكي لم يُناقش في قمة ألاسكا

تزامنًا مع تلاشي الآمال بعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قمة ألاسكا، التي جرت الأسبوع الماضي وجمعت بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم تتناول مسألة اللقاءيفًا أن هذا الموضوع مع زيلينسكي، مض طُرح في وقت لاحق

وقال لافروف في مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز” نشرت كاملة اليوم الأحد: “تم الترويج لهذه الشائعات بشكل رئيسي من قِبل زيلينسكي نفسه ورعاته الأوروبيين”.

كما أضاف أن هذه القضية لم تناقش في أنكوريج، بل طُرح الموضوع لاحقاً، عقب اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأميركي وضيوفه الأوروبيين.

وتابع لافروف قائلا إنه “بعد هذا الاجتماع، قال بوتين بوضوح في محادثة هاتفية مع ترامب، إن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات المباشرة التي بدأت في إسطنبول”.

رفع مستوى الوفود

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي أن بوتين أشار إلى عقد ثلاث جولات سابقة بالفعل، مشددا على ضرورة التخطيط الجيد للاجتماعات رفيعة المستوى. واعتبر أنه “من الضروري وجود عملية تحضيرية متفق عليها بين الطرفين.. قبل اللقاء”. وقال: “لتحقيق ذلك، اقترحنا رفع مستوى الوفود التي اجتمعت وستجتمع في إسطنبول لمناقشة قضايا محددة يجب عرضها على الرئيس الروسي وزيلينسكي”.

كما أوضح لافروف أن هذه القضايا ذات طابع إنساني وعسكري وسياسي.

وكانت موسكو قللت أكثر من مرة من صحة تمثيل زيلينسكي، مذكرة بأنه تم تأجيل الانتخابات العامة في أوكرانيا.

كما اعتبر الجانب الروسي أنه يتعامل مع زيلينسكي كـ”رئيس أمر واقع”.

علما أن ترامب كان أعرب بعيد لقائه بوتين في ألاسكا عن أمله بأن يجتمع الرئيسان قريباً، وقال حينها إنهما قد يجتمعان معاً أولاً ومن ثم يعقدان اجتماعاً ثلاثياً يضمه.

لكن لهجة ترامب المتفائلة سرعان ما خفتت مؤخراً، حيث عاد إلى لغة التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوقف الحرب بين البلدين.