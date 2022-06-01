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روسيا تكمل اختبار صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت!

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 3:07 مساءً
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قال مسؤول عسكري كبير اليوم الأربعاء إن روسيا أكملت اختبار صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز تسيركون وإنها ستنشره قبل نهاية العام على فرقاطة جديدة بأسطولها الشمالي.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر مويسييف قائد الأسطول الشمالي الروسي قوله إن فرقاطة الأميرال جولوفكو ستصبح أول فرقاطة مسلحة بشكل دائم بصواريخ تسيركون.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين صواريخ تسيركون بأنها جزء من جيل جديد من أنظمة أسلحة لا مثيل لها تصل سرعتها إلى تسعة أمثال سرعة الصوت.

وتكبدت روسيا خسائر فادحة في حربها المستمرة منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا لكنها تواصل إجراء اختبارات عالية المستوى لأحدث صواريخها.

وقالت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز من طراز تسيركون من سفينة في بحر بارنتس على هدف يبعد نحو ألف كيلومتر في البحر الأبيض.

    المصدر :
  • رويترز

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