روسيا تلمح بتصعيد إذا حصلت أوكرانيا على صواريخ "توماهوك"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي قوله إن روسيا سترد بقسوة إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

وأضاف كارتابولوف “نحن نعرف هذه الصواريخ جيدا، وكيف تطير، وكيف يمكن إسقاطها، تعاملنا معها في سوريا، لذلك لا يوجد شيء جديد”.

وتابع “المشاكل لن تواجه إلا أولئك الذين يزودونها ويستخدمونها”.

هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن الأحداث المتعلقة بالطائرات المسيرة وغيرها من انتهاكات المجال الجوي في الآونة الأخيرة تُظهر أن أوروبا تواجه حربا متعددة الوسائل يجب أن ترد عليها بتدابير تتجاوز الدفاع التقليدي.

وقالت فون دير لاين في كلمة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “هذه ليست مضايقات عشوائية… إنها حملة مُحكمة ومتصاعدة لزعزعة استقرار مواطنينا واختبار عزيمتنا وتقسيم اتحادنا وإضعاف دعمنا لأوكرانيا. وقد حان الوقت لتسميتها باسمها. إنها حرب متعددة الوسائل”.

ولم تتهم فون دير لاين روسيا بالمسؤولية عن جميع الحوادث، لكنها قالت إن من الواضح أن هدف روسيا هو “زرع الانقسام” في أوروبا.

وأشار مسؤولون أوروبيون بالفعل بأصابع الاتهام في بعض الحوادث في الآونة الأخيرة إلى موسكو.

وقالت فون دير لاين “التصدي للحرب الروسية متعددة الوسائل لا يتعلق فقط بالدفاع التقليدي… إنه يتطلب عقلية جديدة بالنسبة لنا جميعا. فإما أن نبتعد ونشاهد التهديدات الروسية تتصاعد، أو أن نواجهها بالوحدة والردع والإصرار”.