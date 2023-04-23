روسيا تلوح بإلغاء اتفاق الحبوب إذا حظرت مجموعة الـ7 الصادرات

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأحد، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا.

ودعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد 23/4/2023 إلى ‏‏”التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع” في اتفاق مهم لتصدير ‏الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان ‏لوزراء الزراعة بالمجموعة.‏

وكان تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في ‏إسطنبول في تموز (يوليو) الماضي، مما أتاح لأوكرانيا ‏تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من ‏موانئها على البحر الأسود.‏

لكن روسيا، التي غزت جارتها في شباط (فبراير) 2022، ‏أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 ‏أيار (مايو) بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل ‏صادراتها من الحبوب والأسمدة.‏