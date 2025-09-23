الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تلوح بفرض المزيد من القيود على صادرات الوقود

منذ ساعتين
أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في ظل الأزمة الأوكرانية

أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في ظل الأزمة الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بافل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي قوله الثلاثاء إنه من المحتمل أن يتم فرض مزيد من القيود على صادرات الوقود إذا لزم الأمر.

ومددت روسيا حظر تصدير البنزين حتى نهاية سبتمبر\أيلول. وقالت السلطات إن القيود قد تمتد إلى أكتوبر\تشرين الأول إذا استمر نقص الوقود.

وتواجه البلاد عجزا في أنواع معينة من البنزين بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، بالإضافة إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي صعّبت على محطات الوقود الاحتفاظ بمخزونات.

ونقلت إنترفاكس عن سوروكين “سيجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تغطية احتياجات السوق بالكامل. وإذا تطلب ذلك فرض قيود إضافية على التصدير، فقد تُفرض هذه القيود أيضا”.

وقالت وكالات أنباء روسية أخرى، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الحكومة ناقشت حظرا محتملا على تصدير الديزل حتى نهاية العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تفتتح على انخفاض طفيف
جنود تابعون لحلف شمال الأطلسي "الناتو"
حلف الأطلسي لروسيا: سنستخدم كل الوسائل العسكرية وغير العسكرية للدفاع عن أنفسنا
جسر الملك حسين مع الضفة الغربية المحتلة
غزة تحت القصف
هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن حتى إشعار آخر

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!