روسيا تلوح بفرض المزيد من القيود على صادرات الوقود

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بافل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي قوله الثلاثاء إنه من المحتمل أن يتم فرض مزيد من القيود على صادرات الوقود إذا لزم الأمر.

ومددت روسيا حظر تصدير البنزين حتى نهاية سبتمبر\أيلول. وقالت السلطات إن القيود قد تمتد إلى أكتوبر\تشرين الأول إذا استمر نقص الوقود.

وتواجه البلاد عجزا في أنواع معينة من البنزين بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، بالإضافة إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي صعّبت على محطات الوقود الاحتفاظ بمخزونات.

ونقلت إنترفاكس عن سوروكين “سيجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تغطية احتياجات السوق بالكامل. وإذا تطلب ذلك فرض قيود إضافية على التصدير، فقد تُفرض هذه القيود أيضا”.

وقالت وكالات أنباء روسية أخرى، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الحكومة ناقشت حظرا محتملا على تصدير الديزل حتى نهاية العام.