روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية

امتنعت موسكو عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لروسيا لوقف غزوها.

وظلت مقاعد روسيا خاوية في بداية الجلسة في لاهاي. وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية “إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي”.

من جانبه، قال ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث يقع مقر المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي.

وانتقد ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش روسيا لعدم حضورها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأحد، أن كييف وجهت اتهاما لموسكو بالتخطيط لـ “أعمال إبادة” في أوكرانيا.

وقالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي: “في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تقتل بشكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية بشكل خطر”.

ورفعت أوكرانيا طلبها، السبت، على ما أوضحت المحكمة التي شكلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول. وطلبت كييف من المحكمة “التدخل للحؤول دون وقوع ضرر لا يمكن الرجوع عنه يطاول حقوق أوكرانيا وشعبها وتجنب تفاقم الخلاف أو توسعه”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن طلبا كالذي تقدمت به أوكرانيا له الأولوية على كل القضايا الأخرى.