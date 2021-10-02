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روسيا تمدد عقوباتها الموازية على أمريكا والاتحاد الأوروبي

2 - أكتوبر - 2021
الكرملين

الكرملين

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أعلنت الحكومة الروسية، تمديد الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية من الولايات المتحدة وبعض الدول إلى روسيا حتى نهاية عام 2022.

وجاء في قرار الحكومة بهذا الصدد:

“تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر 2022 على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية إلى الاتحاد الروسي، والتي يكون بلد منشئها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وأوكرانيا، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية الجبل الأسود، وجمهورية أيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، بحسب القائمة الواردة في الملحق”.

وكانت الحكومة الروسية قد حظرت في أغسطس 2014 استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية من تلك البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا، وشمل الحظر اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. ومع استمرار العقوبات، مددت روسيا إجراءاتها المضادة.

في وقت سابق، اعتمد مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي ميزانية الدفاع، التي تتضمن تشديد العقوبات على روسيا. وقد صوت 316 شخصا لصالح الميزانية مقابل معارضة 113 شخصا.

وتتضمن الوثيقة توسيع القيود المفروضة على الديون السيادية لروسيا، وإمكانية فرض عقوبات شخصية ضد قائمة كاملة من المسؤولين، وكذلك على تدابير جديدة ضد مشروع “السيل الشمالي-2”.

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