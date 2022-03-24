روسيا تمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن القوات الروسية منعت مدنيين من مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الخميس على الرغم من تجهيز السلطات الأوكرانية 40 حافلة لإجلائهم.

ولم توضح في إفادة بثها التلفزيون كيف منعت القوات الروسية الناس من المغادرة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بشأن المسؤولية عن عدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المؤقت للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة المحاصرة بشكل آمن.

وقالت أوكرانيا يوم الخميس إن قواتها صدت القوات الروسية في بعض المناطق حول كييف ودفعتها للتراجع لكن روسيا لم تتخل عن الأمل في محاصرة العاصمة الأوكرانية والاستيلاء عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك في إفادة بثها التلفزيون “في بعض القطاعات تم دفع العدو للتراجع أكثر من 70 كيلومترا، وفي بعض القطاعات العدو موجود على مسافة 35 كيلومترا”.

وأضاف دون الاستشهاد بأدلة أن الكرملين يرسل عتادا عسكريا إضافيا إلى روسيا البيضاء لتعزيز قواته التي تهاجم كييف.

تواصلت المعارك على جبهات عدة في اليوم الـ29 للحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تتجه القوى الغربية لتشديد ضغوطها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 3 اجتماعات قمة، اليوم الخميس في بروكسل، لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القادة الغربيين سينظرون فيما إذا كان بوسعهم منع بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.